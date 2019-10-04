Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.РБКвчера в 17:00
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Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
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Live24 02:09
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Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
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РБК вчера в 22:30
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В сквере на Уралмаше нашли труп девушки
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В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
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В Японии собрались вывести переговоры с Россией на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.
Известия 01:55
Армия и оружие
Опустошитель, от которого нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек" стали предметом анализа журнала The National Interest.
Российская газета 04:25
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
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RT на русском 02:46
Кино
Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности
Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
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Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Хоккей
Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Sport24.ru вчера в 20:17
Политика
Порошенко нанял российского адвоката
Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел.
РИА Новости 04:27
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Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
Больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184 тыс. рублей, говорят ранние исследования портала.
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К 2017 году актриса перевела только 8 тысяч долларов из требуемых 537 тысяч.
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РБК 04:15
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета вчера в 14:36
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Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице
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