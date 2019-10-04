Общество
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.РБКвчера в 17:00
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Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 01 октября в 06:18
Происшествия
4 человека погибли при аварийной посадке самолета под Львовом
Мининфраструктуры Украины сообщило, что при аварийной посадке самолета под Львовом погибли 4 человека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:16
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк погасила все свои долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Политика
На Украине отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Происшествия
В Индии был украден прах легендарного Махатмы Ганди
Неизвестные вандалы покусились на святое и украли урну с прахом культового "отца-основателя" современной Индии и известного "непротивленца злу насилием" Махатмы Ганди.
Российская газета 01:32
Космос
Галактика Андромеда более активна в «поедании» галактик, чем считалось
Учитывая размер галактики Андромеда, многие ученые склоняются к тому, что она может выйти победителем в «перетягивании каната» - а кроме того, в новом исследовании сообщается, что эта галактика также имеет куда более богатый «каннибалистический опыт», чем считалось ранее.
AstroNews.ru вчера в 11:11
Экономика
РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей
Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС вчера в 12:12
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Культура
Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой
Позже Кудрявцева прокомментировала свое поражение изданию «Вокруг ТВ». По ее словам, она гордится собой, своей командой.
Телепрограмма 02 октября в 19:06
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Кино
Актера и режиссера Александра Хвана экстренно доставили в больницу
Актеру и режиссеру Александру Хвану потребовалась экстренная медицинская помощь из-за обострения хронического заболевания легких.
РБК 03:10
Общество
Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм
На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
WMJ.ru вчера в 18:40
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Армия и оружие
В Минобороны оценили информацию об испытаниях С-500 в Сирии
Напомним, ранее газета «Известия», ссылаясь на информацию, предоставленную источниками в Минобороны и военно-промышленном комплексе, распространила сведения, согласно которым на территории САР прошли проверку важнейшие элементы системы противовоздушной обороны РФ С-500 «Прометей».
Журналистская правда 02 октября в 05:55
Здоровье
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак
В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Вести.Ru вчера в 06:23
Экономика
Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов
Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
News.ru 02:19
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ вчера в 05:06
Технологии
На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Pravda.Ru 02 октября в 08:21
Футбол
«Александрия» сыграла вничью с «Гентом» в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группы I Лиги Европы украинская «Александрия» принимала бельгийский «Гент».
Чемпионат вчера в 15:00
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58