Общество
ТАССДоходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года
Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси. Об этом говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ.
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с чего всё началось
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.РБК00:01
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Политика
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По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый
Энергетика
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В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
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Футбол
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Гаджеты
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Армия и оружие
Нарышкин заявил об информационной войне «Белых касок» против Сирии
Организацию «Белые каски» финансируют западные спецслужбы, она ведет информационную войну против сирийского народа.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
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Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм потребовала извинений от российского биатлониста Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое.
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
Здоровье
Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.