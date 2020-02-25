Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.

с чего всё началось

Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси. Об этом говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ.

Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Общество В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Происшествия Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет В статье «Пошли четверо в лес, а вышли только двое» было сказано, что дочь Татьяны и Сергея Екатерину Левченко, убили фигуранты «пензенского дела».

Политика В Харькове проспекту вернули название в честь маршала Жукова В Харькове на сессии горсовета подавляющим большинством голосов было решено вернуть одному из проспектов название в честь советского маршала Георгия Жукова.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Игры В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3 Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.

Гаджеты Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.

Общество Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.

Теннис Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.

Армия и оружие Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России «Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.

Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".

Футбол Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.