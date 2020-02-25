Общество
ТАССДоходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года
Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси. Об этом говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ.
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с чего всё началось
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.РБК00:01
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