Общество

ТАССТАССДоходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года

Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси. Об этом говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.
РБК00:01

Подробнее о событии

Московские таксисты стали зарабатывать втрое меньше

Мослента07:14

Аналитики: доходы таксистов после появления агрегаторов снизились втрое

БИЗНЕС Online00:27

Доходы таксистов резко упали из-за агрегаторов

News.ru02:48

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Моя Москва.онлайн02:46

Доходы таксистов из-за агрегаторов упали втрое, что провоцирует рост ДТП, выяснили аналитики

Фонтанка.Ру01:24

Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года

ТАСС04:29

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

РБК00:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

Экс-полковника Росгвардии в Самаре приговорили к 12 годам колонии

REGNUM 06:50
Кино

Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)

ИноСМИ 08:00
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились

Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Bimru.ru вчера в 01:03
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу

РБК 10:05
Происшествия

Экс-директора «Метростроя» Петербурга подозревают в ещё одном хищении

В Петербурге бывшего гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова подозревают в присвоении еще 155 млн рублей, выделенных бюджетом города на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.
REGNUM 07:53
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 08:56
Кино

Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз

Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).
Motor 07:21
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
РИА Новости 05:08
Общество

В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса

Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Рамблер 10:02
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
Армия и оружие

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 05:50
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Культура

Кадыров оценил показ коллекции модного дома дочери в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице "ВКонтакте" показ коллекции модного дома его дочери Айшат, который состоялся в Париже.
Газета.Ru 07:49
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО

Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 02:23
Политика

Шнуров матом отреагировал на планы по переименованию «Единой России»

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом.
News.ru 04:38
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 07:16
Теннис

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

ГЛАС.RU 09:37
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
РБК 03:20
Общество

У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус

По последним данным, во всём мире коронавирусом заразились более 80 тысяч человек.
Говорит Москва 09:51
Общество

В апреле в США начнут тестировать вакцину от коронавируса

Вакцина иммуногенна вызывает иммунный ответ организма, это позволяет ему успешно бороться с коронавирусом.
RuNews24.ru 03:42
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

StarHit.ru вчера в 09:00
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Как сообщает ToDay News Ufa, медики рассказали, что злокачественные клетки могут находиться в здоровом органе годами, однако через некоторое время они внезапно просыпаются и провоцируют образование новых опухолей.
ToDay News Ufa вчера в 04:01
Происшествия

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

РИА Новости 04:52
Армия и оружие

Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.
Вести.Ru 09:44
Культура

Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста

В начале фильма режиссер Родион Чепель попросил всех героев анонимно написать записку с именем предполагаемого убийцы Листьева.
Neva.Today 09:54
Транспорт

S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею

Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Rambler News Service 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное