Экономика

ИзвестияИзвестияДоходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

Известия16:01

Зарплаты россиян за 10 лет выросли в два с половиной раза

URA.Ru17:43

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Lenta.ru18:33

Зарплаты жителей России за десять лет увеличились в 2,5 раза

REGNUM18:34

Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Факты19:03

«Известия»: Зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

РЕН ТВ16:23

Зарплаты россиян за десять лет выросли в два с половиной раза

ФедералПресс17:17
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Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
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Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Наука

Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана

Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Газета DAILY 13:43
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
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Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
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Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
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Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане

Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане, пишет портал MagadanMedia.
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Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
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Шоу-бизнес

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Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
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В России появился новый метод хищения персональных данных

В России появился новый метод хищения персональных данных. Об этом сообщает газета «Известия».
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Политика

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
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Финансы

Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года

Курс рубля к доллару до конца года может уйти к уровню в 61 рубль как за счет притока нерезидентов в российские активы, так и за счет фактора продажи пакета Сбербанка Банком России правительству РФ, сказал РИА Новости портфельный управляющий по инструментам с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.
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Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
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В немецком Ханау восемь человек стали жертвами стрельбы

Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен), расположенного в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.
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Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
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В РФ думают о создании дирижаблей для обеспечения пилотируемых пусков

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Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
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Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год

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Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
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Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Как известно, до недавнего времени Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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