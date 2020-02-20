Экономика
ИзвестияДоходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. При этом цены за это время выросли вдвое, утверждает исследование аудиторской компании FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Наука
Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана
Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
Происшествия
Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане
Очевидцы сообщают о жесткой посадке самолета в Магадане, пишет портал MagadanMedia.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Технологии
В России появился новый метод хищения персональных данных
В России появился новый метод хищения персональных данных. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
Финансы
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Курс рубля к доллару до конца года может уйти к уровню в 61 рубль как за счет притока нерезидентов в российские активы, так и за счет фактора продажи пакета Сбербанка Банком России правительству РФ, сказал РИА Новости портфельный управляющий по инструментам с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
В немецком Ханау восемь человек стали жертвами стрельбы
Восемь человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау (федеральная земля Гессен), расположенного в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Кино
Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»
Биатлон
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Кино
Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве
Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Гаджеты
Дочерняя компания Сбербанка выпустила для потребителей ТВ-приставку
Со вторник, 18 февраля, в России стартуют продажи ТВ-приставки Okko Smart Box. Гаджет станет первым широко известным устройством компании.
Политика
Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью
Как известно, до недавнего времени Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.