Экономика

Lenta.ruLenta.ruЗарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, данные которого приводят «Известия».
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Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

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Зарплаты в России растут быстрее цен – Известия

Аргументы и Фактывчера в 19:03
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