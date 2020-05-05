Экономика
Kursk.comДоходы воронежского губернатора за год выросли на миллион
В пользовании у главы региона есть жилой дом площадью 165,2 «квадратов», баня площадью 180 кв.м, дача площадью 133,6 кв.м и два земельных участка по 1,5 тысяч кв.м. Супруга губернатора, Валентина Гусева, привнесла в семейный бюджет в прошлом году 1 млн 688 тысяч 906,12 рублей.
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Общество
Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области
В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
ГТРК Самара 04:20
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
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Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Экономика
«Россети» выплатят рекордные дивиденды за 2019 год
30 апреля в необычной заочной форме прошло заседание Совета директоров компании «Россетей», на котором была озвучена рекомендация акционерам холдинга на общем годовом собрании принять решение о выплате дополнительных дивидендов на сумму 17,99 млрд рублей.
Профиль 04:55
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Общество
В Крыму за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом
Коронавирус подтвердился за сутки у 32 человек в Крыму, это максимальный прирост заболевших в регионе с начала пандемии, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на полуострове.
ТАСС 03:19
Шоу-бизнес
Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы
Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
Политика
Кремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн 04 мая в 07:37
Авто
Hyundai показал тизер нового Hyundai i20 N
Напомним, что впервые фотошпионы заметили прототип Hyundai20 N уже год назад, а накануне корейская марка официально подтвердила свои намерения выпустить конкурента Ford Fiesta ST. Hyundai опубликовал официальное тизерное видео, на котором показан замаскированный прототип модели, проходящий тестирования в северной Швеции на замерзшем озере в Арьеплоге.
32CARS.ru 03:26
Авто
Правила выбора моторного масла для автомобиля с пробегом
При выборе моторного масла для двигателей с пробегом, следует учитывать сразу несколько параметров.
Car.ru 03 мая в 04:29
Происшествия
Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье
Правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье.
Газета.Ru 04:53
Общество
Директор NASA заявил, что Том Круз будет сниматься на МКС
Помощь в работе над новым фильмом окажут компания Илона Маска SpaceX и NASA.
Popcornnews.ru 05:00
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Общество
Эксперт ВОЗ порекомендовал во время пандемии крепко спать
Устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам в значительной степени определяет хороший сон.
News.ru 04:59
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
РИА Новости 03:44
Кино
Сериал об ангарском маньяке выйдет осенью 2020 года
Сериал режиссёра Константина Богомолова по мотивам истории ангарского маньяка Михаила Попкова, выйдёт на экраны осенью 2020 года.
АиФ Иркутск 04:37
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Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
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В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
Здоровье
Областная больница Бурденко переполнена пациентами с коронавирусом
В пензенской областной клинической больнице Бурденко находятся около 600 пациентов с пневманией.
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