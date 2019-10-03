Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.

с чего всё началось

Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». С исследованием выступила профессор Высшей школы экономики Наталия Тихонова в рамках российско-французской конференции, пишет РБК.

Доклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд

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