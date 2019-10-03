Экономика

BFM.ruBFM.ruДоклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд

Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». С исследованием выступила профессор Высшей школы экономики Наталия Тихонова в рамках российско-французской конференции, пишет РБК.
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с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Экономист объяснил обеднение среднего класса

Телеканал 360°07:41

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ01:11

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ruвчера в 18:37

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Serviceвчера в 18:51

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы01:46

Средний класс растворился в населении

Независимая газетавчера в 12:12
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Происшествия

В Кузбассе женщина похитила младенца прямо из роддома

Кузбасс вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Футбол

Футболисты Могилевец и Игнатьев вызваны в сборную России

Вести.Ru 07:42
Происшествия

Россиянин в Лондоне признался в убийстве родителей из-за собаки

Газета.Ru 02:01
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Политика

В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации

Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Радио Sputnik 02 октября в 14:40
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 на Украине есть погибшие

Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку, пытаясь приземлиться в аэропорту города Львова на Украине.
RT на русском 02:33
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Политика

Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Экономика

Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
Известия 07:37
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Общество

Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Здоровье

В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»

Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Культура

На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер

Актуальные Новости 04:04
Гаджеты

Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений

Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 06:46
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском вчера в 13:37
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках из-за дождя и дачников

РБК 07:46
Авто

Subaru Impreza обновился и стал технологичнее

Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.
Quto.ru 03:46
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Газета.Ru 04:13
Политика

Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД

Вслед за своими союзниками по НАТО Великобритания отвергла предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Пятый канал 06:29
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