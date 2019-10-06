Политика
РИА НовостиДоклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio. Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.
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Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News вчера в 11:02
Игры
Стала известна продолжительность сюжетной кампании Marvel’s Avengers
CyberSport.ru 10:30
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью», Месси забил первый гол в сезоне
«Барселона» одержала уверенную победу над «Севильей» в матче 8-го тура Ла Лиги.
Sport24.ru 16:52
Армия и оружие
Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году
RT на русском 16:13
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Транспорт
Новые автобусы запустят на следующей неделе в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий 7 октября на планёрке в мэрии сообщил, что первые автобусы по городу запустят уже на следующей неделе.
Чита.Ру 20:07
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Наука
Два типа мозговых волн во сне определяют процесс запоминания у крыс
Исследователи заметили, что два типа мозговых волн борются за то, запомнит ли крыса новую информацию или забудет ее.
Научная Россия вчера в 14:42
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Авто
Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее
Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
SpeedMe 03 октября в 23:31
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Здоровье
Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Происшествия
Пациент ранил ножом врача скорой помощи в Иркутске
Пациент ударил ножом врача бригады скорой помощи в Иркутске, сообщается 7 октября в официальном Facebook минздрава Иркутской области.
ИрСити 20:00
Политика
Клинцевич назвал беспрецедентным допрос депутата Юмашевой в США
Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло.
News.ru 05:49
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Космос
В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
REGNUM вчера в 15:19
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:25
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36