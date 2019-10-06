Политика
РИА НовостиДоклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio. Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
История дружбы верблюда и слона вызвала истерический смех у премьера Дании. Видео
Телеканал 360°вчера в 05:21
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Ace заряжается наполовину всего за 10 минут
Astera вчера в 13:55
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Трамп сообщил о нежелании звонить Зеленскому
Как информирует Axios со ссылкой на три источника, американский лидер признался, что даже не имел желания звонить Зеленскому и сделал это лишь по настоянию главы Минэнерго США Рика Перри.
RuNews24.ru вчера в 03:32
Футбол
Глушаков показал фото из бани и подколол жену
Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».
Нева Спорт вчера в 15:44
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика
Минстрой РФ резко поднял нормативную стоимость жилья в Алтайском крае
Ранее на Алтае был самый низкий норматив на стоимость жилья среди регионов Сибири Министерство строительства и ЖКХ РФ своим ежеквартальным приказом подняло нормативную стоимость жилья в Алтайском крае до 36832 рублей за квадратный метр, пишет "Алтайский портал недвижимости".
АМИТЕЛ 00:25
Экономика
ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками
За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.
Известия вчера в 19:19
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ 04 октября в 12:51
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru 05 октября в 09:00
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Экономика
С 1 января 2020 года в РФ увеличатся пенсии
Минтруд сообщил, что с 1 января 2020 года в России вырастет размер пенсий.
Стерлеград вчера в 04:00
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Общество
Названа главная польза винограда
Lenta.ru вчера в 01:13
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Армия и оружие
Израильский премьер предложил модернизировать систему ПРО «для защиты от иранских ракет»
Отмечается, что созданием обновлённой системы ПРО Израиль «сможет защититься от иранских ракет».
Военное обозрение вчера в 22:54
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости вчера в 06:36
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 05 октября в 09:09