Политика
РИА НовостиДоклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio. Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
РИА Новости 11:13
Политика
Порошенко вступил в спор с националистом из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
Политическая Экспертиза 02:25
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Футбол
Соболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова
Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020.
РЕН ТВ 09:31
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
Советский спорт 12:36
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти
Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.
Известия 14:06
Происшествия
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Кино
Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel
Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° вчера в 14:32
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Футбол
Тренер «Спартака»: не ждали ухода Кононова, после той игры он сам заявил об этом
Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов поделился мнением о поражении в матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
Чемпионат 15:23
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Космос
Илон Маск показал Starship изнутри
В начале недели основатель компании SpaceX Илон Маск официально представил прототип космического межпланетного корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну и Марс.
Профиль 03 октября в 15:00
Футбол
Барселона — Севилья 3:0 (2-й тайм)
Полузащитник гостей Усман Дембеле на 35-й минуте забил с передачи хавбека Артура.
Sports.ru 15:49
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып
«Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.
OAnews 01:47
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Авто
Обнародованы рублевые цены на «заряженные» X5 M и X6 M от BMW
X5 M и X6 M приедут в Россию ограниченным тиражом с приставкой Special Edition.
Car.ru 04 октября в 04:55