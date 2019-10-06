Политика

РИА НовостиРИА НовостиДоклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio. Фредериксен зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.
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История дружбы верблюда и слона вызвала истерический смех у премьера Дании. Видео

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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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Отчет о покупке слонов и верблюда Али вызвал истерику в датском парламенте

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Доклад премьера Дании вызвал смех в парламенте

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