Экономика

РБК-ВологдаРБК-ВологдаДоклад вологодского губернатора в Сколково вызвал споры экспертов

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На одной из панельных сессий жаркие споры вызвало выступление вологодского губернатора Олега Кувшинникова. Доклад главы Вологодчины был посвящен проектам, реализуемым в Череповце в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
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