Будьте в Плюсе

До конца 2023 года Минэкономразвития поддержит 8 тыс. высокотехнологичных стартапов

Минэкономики вчера раскрыло подробности планов поддержки технологических стартапов в рамках недавно утвержденной правительством стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO».
Коммерсантъ
На первом при помощи ключевых российских институтов инновационного развития будет производиться подготовка и формирование стартапов.
ТАСС
Для зрелых технологических стартапов (с выручкой от 50 млн рублей) в ведомстве предлагают создать систему льготного кредитования с процентной ставкой, равной ключевой ставке Банка России.
Финмаркет
Предполагается, что первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 году.
Forbes

Подробнее о событии

МЭР рассчитывает на рост оборота технологических стартапов за счет господдержки
ФАН02:38
Минэкономики представило план поддержки технологических стартапов
Коммерсантъ16:41
Самое цитируемое
МЭР: поддержка стартапов по стратегической инициативе увеличит их оборот до 200 млрд руб
ТАСС16:18
Поддержка технологических стартапов увеличит их оборот до 200 млрд рублей
Сделано в России01:50
До конца 2023 года Минэкономразвития поддержит 8 тыс. высокотехнологичных стартапов
Финмаркет00:36
Минэкономразвития представило стратегический план поддержки технологических стартапов
Forbes22:59
«Ъ»: Минэкономразвития подготовило планы поддержки технологических стартапов в России
Lenta.ru02:26

Интересное

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

По адресу проживания задержанного изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Интерфакс06:30

Председатель СК России Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить, так как «это просто пытка какая-то для молодежи».
Lenta.ru06:14

Роспотребнадзор в Югре ввел режим самоизоляции из-за высокой заболеваемости COVID-19

Режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа был введен из-за уровня заболеваемости коронавирусом, превышающего средние значения по региону, сообщила РИА Новости замглавы управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.
РИА Новости01:50

Путин 24 ноября обсудит обеспечение уровня зарплат некоторых категорий бюджетников

Президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября, обсудит с правительством обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников.
ТАСС07:25

Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»

Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
РИА Новости16:36

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Российский гражданин покончил с собой на борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс03:03