Коронавирус
РИА НовостиДоктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".
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Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
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Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
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Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 04 июня в 09:31
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Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Экономика
Вырастут ли цены на продукты после пандемии
Эксперт подчеркнул, что из-за снизившейся платежеспособности россиян упал спрос на продукты, а значит, и цены снижаются.
URA.Ru 02:57
Религия
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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы
На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 8 июня планируется подготовить график снятия ограничений в российской столице, рассчитанный до 1 июля.
Интерфакс 05:42
Наука
Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя
Археологи обнаружили на юге Мексики следы гигантского сооружения длиной более километра.
Lenta.ru 04 июня в 04:03
Политика
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Экономика
Власти России представили план восстановления экономики
Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США
Ранее, 5 июня, президент США Дональд Трамп приказал сократить численность военного контингента в ФРГ на 9,5 тыс. человек.
РБК вчера в 22:34
Общество
В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 05 июня в 18:36
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Технологии
Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона
Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Наука
Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»
В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
Технологии
IT-эксперт посоветовал установить антивирус на смартфоны с ОС Android
Антивирусное программное обеспечение для смартфонов поможет защитить устройство под управлением уязвимой операционной системой (ОС) Android от хакерских атак, заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский 7 июня, сообщает агентство «Прайм».
ИА Красная Весна 02:20
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе
Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области представило новые данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН вчера в 09:05
Единоборства
UFC 250. Нуньес победила Спенсер, Гарбрант вынес Ассунсао
Главным поединком состязаний стал женский бой: чемпионка Лиги в двух дивизионах Аманда Нуньес из Бразилии провела успешную защиту титула в полулегком весе против канадки Фелиции Спенсер.
Вести.Ru 01:15