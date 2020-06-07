Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДоктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям

Российская газета02:56

«Нет права рисковать жизнью других». Комаровский призвал переболевших COVID-19 быть осторожными

Телеканал 360°02:09

«Могут заразить»: Комаровский дал совет переболевшим COVID-19

Московский Комсомолец00:32

Врач дал советы для переболевших коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:22

Доктор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19

РБКвчера в 22:48

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

ФАНвчера в 22:37

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новостивчера в 20:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
7
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
9
Шоу-бизнес

Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 04 июня в 09:31
37
Единоборства

Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Экономика

Вырастут ли цены на продукты после пандемии

Эксперт подчеркнул, что из-за снизившейся платежеспособности россиян упал спрос на продукты, а значит, и цены снижаются.
URA.Ru 02:57
1
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
734
Общество

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 8 июня планируется подготовить график снятия ограничений в российской столице, рассчитанный до 1 июля.
Интерфакс 05:42
Наука

Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя

Археологи обнаружили на юге Мексики следы гигантского сооружения длиной более километра.
Lenta.ru 04 июня в 04:03
58
Политика

Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске.
Piter.tv 04:41
1,2K
Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,5K
Экономика

Власти России представили план восстановления экономики

Правительство России представило новый общенациональный план восстановления экономики после «коронакризиса».
ГлобалМСК.ру 05 июня в 17:15
3,6K
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
3
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
1,1K
Политика

Глава МИД Германии назвал «сложными» отношения с США

Ранее, 5 июня, президент США Дональд Трамп приказал сократить численность военного контингента в ФРГ на 9,5 тыс. человек.
РБК вчера в 22:34
8
Общество

В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде рассказали о резком увеличении числа обращений, в которых люди жалуются на "перерасчет пенсий", навязанный им недобросовестными юридическими организациями.
РИА Новости 05 июня в 18:36
1K
Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
3
Технологии

Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона

Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
11
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
872
Наука

Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д»

В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.
Дни24 вчера в 12:06
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
167
Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
46
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
206
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
157
Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
61
Технологии

IT-эксперт посоветовал установить антивирус на смартфоны с ОС Android

Антивирусное программное обеспечение для смартфонов поможет защитить устройство под управлением уязвимой операционной системой (ОС) Android от хакерских атак, заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский 7 июня, сообщает агентство «Прайм».
ИА Красная Весна 02:20
21
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
348
Политика

Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе

Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Газета.Ru вчера в 11:22
24
Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области представило новые данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН вчера в 09:05
51
Единоборства

UFC 250. Нуньес победила Спенсер, Гарбрант вынес Ассунсао

Главным поединком состязаний стал женский бой: чемпионка Лиги в двух дивизионах Аманда Нуньес из Бразилии провела успешную защиту титула в полулегком весе против канадки Фелиции Спенсер.
Вести.Ru 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное