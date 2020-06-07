Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".

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