Коронавирус
РИА НовостиДоктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. Он подчеркнул, что даже излечившийся человек может переносить вирус, если будет "везде ходить и хвататься за все подряд".
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«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
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Газета.Ru вчера в 02:52
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
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Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
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Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
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Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
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