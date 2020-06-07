Коронавирус
Российская газетаДоктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям
Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендацию о том, как следует поступать людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Совет опубликован на странице специалиста в Инстаграме. Рекомендация дается в виде ответа на вопрос женщины, которая подозревает, что переболела коронавирусом.
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Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Сергей Соловьев: «Таня Друбич спасла мою жизнь»
"С уходом Мити остановилась его жизнь": как Сергей Соловьев пережил смерть сына.
StarHit.ru 05 июня в 20:00
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
RT на русском 05 июня в 14:43
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Единоборства
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Политика
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости 05 июня в 13:40
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
REGNUM вчера в 11:08
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Политика
Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
Эхо Москвы 05 июня в 04:02
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 05 июня в 07:24
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Политика
Foreign Policy: Происходящее в США — праздник для противников Вашингтона
Противники же США, напротив, в полном восторге от происходящего, пишет Кит Джонсон в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Policy.
REGNUM 05 июня в 05:38
Политика
Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Москва 24 01:23
Общество
В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски
Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах.
Татар-информ вчера в 09:40
Политика
Западную прессу назвали рупором следователей по делу MH17
Западная пресса не заинтересована в поиске правды в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом.
URA.Ru вчера в 23:13
Армия и оружие
«Ужасные вещи происходят в ЛНР», — мнение ополченца
Особенно задевает то, что происходит это с людьми, которых знаешь.
Rusvesna.su вчера в 14:18
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие
REGNUM 05 июня в 03:28
Происшествия
В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины
ТАСС вчера в 23:31
Автоспорт
Бинотто: Сайнс может стать чемпионом мира
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается, что Карлосу Сайнсу удастся побороться за титул чемпиона мира в первом же сезоне в составе «Скудерии».
Чемпионат вчера в 11:31