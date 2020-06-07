Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендацию о том, как следует поступать людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Совет опубликован на странице специалиста в Инстаграме. Рекомендация дается в виде ответа на вопрос женщины, которая подозревает, что переболела коронавирусом.

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