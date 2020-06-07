Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДоктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендацию о том, как следует поступать людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Совет опубликован на странице специалиста в Инстаграме. Рекомендация дается в виде ответа на вопрос женщины, которая подозревает, что переболела коронавирусом.
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Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом людям

Российская газета02:56

«Нет права рисковать жизнью других». Комаровский призвал переболевших COVID-19 быть осторожными

Телеканал 360°02:09

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом

ФАНвчера в 22:37

Врач дал советы для переболевших коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:22

Доктор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19

РБКвчера в 22:48

«Могут заразить»: Комаровский дал совет переболевшим COVID-19

Московский Комсомолец00:32

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новостивчера в 20:48
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Общество

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Сергей Соловьев: «Таня Друбич спасла мою жизнь»

"С уходом Мити остановилась его жизнь": как Сергей Соловьев пережил смерть сына.
StarHit.ru 05 июня в 20:00
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
RT на русском 05 июня в 14:43
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
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Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
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Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Кино

Актер Михаил Кокшенов скончался

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
1,5K
Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
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Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Политика

Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости 05 июня в 13:40
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM вчера в 11:08
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
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Политика

Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
Эхо Москвы 05 июня в 04:02
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 05 июня в 07:24
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
120
Политика

Foreign Policy: Происходящее в США — праздник для противников Вашингтона

Противники же США, напротив, в полном восторге от происходящего, пишет Кит Джонсон в статье, опубликованной 4 июня в Foreign Policy.
REGNUM 05 июня в 05:38
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Политика

Захарова оценила предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Москва 24 01:23
1,2K
Общество

В Татарстане разрешили находиться в общественных местах без маски

Седьмой абзац пункта 8 постановление № 374 запрещал находиться без масок в местах розничной торговли и оказания услуг, в транспорте и общественных местах.
Татар-информ вчера в 09:40
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Политика

Западную прессу назвали рупором следователей по делу MH17

Западная пресса не заинтересована в поиске правды в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом.
URA.Ru вчера в 23:13
Армия и оружие

«Ужасные вещи происходят в ЛНР», — мнение ополченца

Особенно задевает то, что происходит это с людьми, которых знаешь.
Rusvesna.su вчера в 14:18
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM 05 июня в 03:28
276
Происшествия

В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
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Автоспорт

Бинотто: Сайнс может стать чемпионом мира

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сомневается, что Карлосу Сайнсу удастся побороться за титул чемпиона мира в первом же сезоне в составе «Скудерии».
Чемпионат вчера в 11:31
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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
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