Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДоктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
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Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета

Комсомольская правдавчера в 23:22

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

РБКвчера в 23:10

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

РИА Новостивчера в 21:01

Врач Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Lenta.ruвчера в 21:39

Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

News.ruвчера в 21:19

Комаровский: есть только один способ укрепить иммунитет

Московский Комсомолецвчера в 22:02

Доктор Комаровский дал советы по укреплению иммунитета

URA.Ruвчера в 22:34
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The Last of Us 2 ушла на золото

Cyber.sports.ru вчера в 13:45
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 08:17
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Армия и оружие

SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Силы противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразили воздушную атаку в провинции Алеппо.
РБК вчера в 17:05
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Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
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Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Доктор посоветовал принять соответствующие лекарства и сохранять самоизоляцию.
Слово и Дело вчера в 09:50
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Происшествия

Двое человек погибли в жестком ДТП в Свободном

Телепорт вчера в 23:11
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Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
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Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Авто

Европа не в приоритете: стали известны детали новой стратегии Nissan

По информации Reuters, новая стратегия Nissan Motors, презентация которой намечена на 28 мая, предполагает смещение приоритетов с Европы и других стран на США, Китай и Японию.
Вести.Ru 00:32
Общество

Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс вчера в 07:55
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Кино

Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»

Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily вчера в 13:01
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Общество

Торговые сети в США ограничивают продажу мяса

В Соединенных Штатах Америки одна из крупнейших торговых сетей приняла решение не продавать в одни руки больше трех упаковок мяса.
RuNews24.ru вчера в 16:09
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Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
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Происшествия

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой вчера в 03:58
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Политика

Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы

Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС вчера в 13:48
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Общество

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК вчера в 07:54
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
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Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК вчера в 22:30
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Армия и оружие

Военные РФ продезинфицировали три новых медучреждения в Италии

РЕН ТВ вчера в 22:01
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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
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