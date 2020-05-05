Коронавирус
РИА НовостиДоктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
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Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета
Комсомольская правдавчера в 23:22
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RuNews24.ru вчера в 16:09
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Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
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Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
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РБК вчера в 07:54
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Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
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Военные РФ продезинфицировали три новых медучреждения в Италии
РЕН ТВ вчера в 22:01