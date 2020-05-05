Коронавирус
РИА НовостиДоктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
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Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Общество
Возможность второй волны коронавируса оценили в Минздраве
Свойства возбудителя и выраженность мутации COVID-19 будут определять возможность второй волны распространения коронавируса, заявил в интервью «Российской газете» академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Live24 06:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Энергетика
Риск обвала цен на нефть сохранится и после победы над эпидемией
Цены на нефть пока никак не отреагировали на вступление в силу соглашения ОПЕК+ и даже немного понизились.
Российская газета 22:00
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ
Вести.Ru 15:32
Здоровье
В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом
Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
Авто
Ford представил тизер «заряженного» кроссовера Puma
Американский автопроизводитель представил тизерный ролик нового Puma ST. Компания Ford готовится к премьере «горячего» Puma ST. На новом тизерном ролике автопроизводитель делает акцент на спортивных элементах новинки.
Тарантас Ньюс 02 мая в 05:04
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус 07:22
Космос
Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде
Специалисты снова приступили к изучению метеорита с Марса, который упал на Землю 13 тысяч лет назад, и новые его исследования показали соединения азота.
Газета DAILY 13:00
Политика
Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
РИА Новости 16:08
Футбол
«Слуцк» оригинально поздравил Слуцкого с днем рождения
«Слуцк» поздравил с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Спорт-Экспресс 13:31
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 вчера в 03:43
Армия и оружие
Более 1 500 военнослужащих 59 бригады ВСУ на Донбассе инфицированы коронавирусом
Задачей врачей является забор биоматериала у всех сослуживцев Капицкого, а также оказание помощи командованию бригады в оборудовании дополнительных изоляторов для 250 потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих соединения, которые входили в круг общения с зараженным военнослужащим.
Новостной фронт 06:45
Культура
Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко
Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
Единоборства
Александр Емельяненко заплакал на камеру
Александр Емельяненко пустил слезу на камеру.
Лезги газет 22:03
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение серии романов «Сумерки»
На официальном сайте писательницы появились часы с обратным отсчетом времени Американская писательница, автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер намекнула фанатам на продолжение истории о вампирах.
Inc-news.ru 16:48
Авто
Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире
Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 20:00
Происшествия
В Челябинской области еще 87 человек заболели коронавирусом
Всего с начала пандемии скончалось восемь человек с коронавирусом, из них пятеро – от основного заболевания (рак), трое непосредственно от осложнений после коронавируса.
Polit74.ru 02:15
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
Политика
СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках
Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
Общество
Новосибирск готов к введению электронных пропусков в ближайшие дни
Новосибирск, 5 мая 2020, 05:37 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что для введения системы электронных пропусков в городе всё готово.
REGNUM 22:37