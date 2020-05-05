Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДоктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Доктор Комаровский дал советы по укреплению иммунитета

URA.Ru22:34

Комаровский: есть только один способ укрепить иммунитет

Московский Комсомолец22:02

Доктор Комаровский рекомендует заниматься сексом для укрепления иммунитета

Life.ru21:59

Врач Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Lenta.ru21:39

Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

News.ru21:19

Доктор Комаровский объяснил, как правильно укреплять иммунитет

ФАН22:15

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

РИА Новости21:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:05, Ашберн
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,8K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
1,6K
Общество

Возможность второй волны коронавируса оценили в Минздраве

Свойства возбудителя и выраженность мутации COVID-19 будут определять возможность второй волны распространения коронавируса, заявил в интервью «Российской газете» академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Live24 06:00
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru 17:04
36
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
72
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Энергетика

Риск обвала цен на нефть сохранится и после победы над эпидемией

Цены на нефть пока никак не отреагировали на вступление в силу соглашения ОПЕК+ и даже немного понизились.
Российская газета 22:00
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ

Вести.Ru 15:32
242
Здоровье

В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом

Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 20:55
26
Авто

Ford представил тизер «заряженного» кроссовера Puma

Американский автопроизводитель представил тизерный ролик нового Puma ST. Компания Ford готовится к премьере «горячего» Puma ST. На новом тизерном ролике автопроизводитель делает акцент на спортивных элементах новинки.
Тарантас Ньюс 02 мая в 05:04
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус 07:22
95
Космос

Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде

Специалисты снова приступили к изучению метеорита с Марса, который упал на Землю 13 тысяч лет назад, и новые его исследования показали соединения азота.
Газета DAILY 13:00
4
Политика

Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
РИА Новости 16:08
Футбол

«Слуцк» оригинально поздравил Слуцкого с днем рождения

«Слуцк» поздравил с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Спорт-Экспресс 13:31
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,5K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
423
Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
15
Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 вчера в 03:43
33
Армия и оружие

Более 1 500 военнослужащих 59 бригады ВСУ на Донбассе инфицированы коронавирусом

Задачей врачей является забор биоматериала у всех сослуживцев Капицкого, а также оказание помощи командованию бригады в оборудовании дополнительных изоляторов для 250 потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих соединения, которые входили в круг общения с зараженным военнослужащим.
Новостной фронт 06:45
Культура

Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко

Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
27
Единоборства

Александр Емельяненко заплакал на камеру

Александр Емельяненко пустил слезу на камеру.
Лезги газет 22:03
1
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
72
Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение серии романов «Сумерки»

На официальном сайте писательницы появились часы с обратным отсчетом времени Американская писательница, автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер намекнула фанатам на продолжение истории о вампирах.
Inc-news.ru 16:48
21
Авто

Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире

Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 20:00
Происшествия

В Челябинской области еще 87 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии скончалось восемь человек с коронавирусом, из них пятеро – от основного заболевания (рак), трое непосредственно от осложнений после коронавируса.
Polit74.ru 02:15
1
Происшествия

На юге Казахстана затопило еще одно село

2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
16
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Коммерсантъ 22:31
129
Политика

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК 22:36
1
Общество

Новосибирск готов к введению электронных пропусков в ближайшие дни

Новосибирск, 5 мая 2020, 05:37 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что для введения системы электронных пропусков в городе всё готово.
REGNUM 22:37
103
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное