Общество

РБКРБКДоктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Важным фактором для укрепления здоровья медик назвал отсутствие стерильности. «Наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий», — пояснил он. Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
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с чего всё началось
Доктор Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте
 рассказал, что таблетки, которые человек будет поедать, сидя на диване, для укрепления своего иммунитета, не помогут.
Невские Новостивчера в 23:00

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Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета

Комсомольская правдавчера в 23:22

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

РБКвчера в 23:10

Врач Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Lenta.ruвчера в 21:39

Доктор Комаровский дал советы по укреплению иммунитета

URA.Ruвчера в 22:34

Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

News.ruвчера в 21:19

Комаровский: есть только один способ укрепить иммунитет

Московский Комсомолецвчера в 22:02

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

РИА Новостивчера в 21:01
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Общество

Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
Здоровье

В Алтайском крае снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией снизилась в Алтайском крае, при этом увеличилось число выздоровевших пациентов.
Алтайская правда 02 мая в 04:11
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Музыка

Умер музыкант группы «Ласковый май»

Uznayvse.ru вчера в 08:07
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
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Происшествия

В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения

На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Армия и оружие

США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР

В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производится и используется странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.
Газета.Ru 01:38
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Общество

Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
5
Общество

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
26
Общество

В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
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Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
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Армия и оружие

Военнослужащие ЗВО помогут Ленобласти с противовирусной дезинфекцией

В Ленобласти сформировано дополнительное подразделение радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.
Online47.ru вчера в 13:27
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:57
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Музыка

Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая

Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
ИА InterMedia вчера в 04:48
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Футбол

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

Газета.Ru вчера в 04:33
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Здоровье

Врач объяснил, чем опасно самолечение коронавируса антибиотиками

Врач Евгений Комаровский предостерег от самолечения коронавируса, тем более антибиотиками, а также напомнил о важности правильного питания для укрепления иммунитета.
АБН вчера в 15:44
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Авто

Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado

Известно, что тюнеры смогли презентовать обвес только в виртуальном варианте.
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Здоровье

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

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Здоровье

Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом

Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
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Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
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Путин наградил Ким Чен Ына медалью

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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
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