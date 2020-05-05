Общество
РБКДоктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Важным фактором для укрепления здоровья медик назвал отсутствие стерильности. «Наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий», — пояснил он. Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
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с чего всё началось
Как рассказал врач в своем Instagram, немаловажным фактором является отказ от стерильной среды: для своего совершенствования иммунная система должна постоянно контактировать с бактериями.Профиль02:11
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Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета
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