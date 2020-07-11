Здоровье
ИА Красная ВеснаДоктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Комаровский сказал, что врачи назначают антибиотики при вирусных заболеваниях с тем, чтобы после к ним не было претензии типа «вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких». Колоть же антибиотики — это полное заблуждение, добавил доктор.
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Экономика
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Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
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RT на русском вчера в 10:48
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WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии
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В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
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Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
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В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
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