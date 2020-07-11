Здоровье

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаДоктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков

Комаровский сказал, что врачи назначают антибиотики при вирусных заболеваниях с тем, чтобы после к ним не было претензии типа «вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких». Колоть же антибиотики — это полное заблуждение, добавил доктор.
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Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам

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