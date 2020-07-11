Здоровье

ИзвестияИзвестияДоктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно — риском развития бактериальных осложнений. Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам

Российская газета02:33

Доктор Комаровский сообщил о негативных последствиях приема антибиотиков

РБК02:09

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

РИА Новостивчера в 23:37

Врач рассказал о страшных последствиях антибиотиков

Lenta.ru00:28

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Известия00:13

Доктор Комаровский рассказал о последствиях использования антибиотиков

РЕН ТВ00:01

Доктор Комаровский объяснил, чем опасен прием антибиотиков

Телеканал 360°01:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
53
Армия и оружие

Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет

Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
57
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
22
Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
244
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
1,2K
Общество

В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 04:00
Происшествия

Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области

Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
2
Гаджеты

Honor сделает ставку на процессоры AMD Ryzen для игровых ноутбуков

Бренд Honor, принадлежащий китайской телекоммуникационной компании Huawei, по всей видимости, будет использовать процессоры AMD в готовящихся к выпуску портативных компьютерах игрового уровня.
3DNews 08 июля в 06:33
2
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
419
Экономика

Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса

В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
2
Политика

Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия вчера в 22:12
11
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
33
Игры

Художник рассказала о создании игрового мира в Ghost of Tsushima

Главный художник окружения Sucker Punch Productions Джоанна Ван поделилась информацией о подробностях создания нового мира в самурайском игровом проекте Ghost of Tsushima.
Актуальные Новости 01:13
2
Происшествия

Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия 09 июля в 22:15
15
Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Российская газета вчера в 05:19
603
Футбол

Ибрагимович признался, что не знает, кто такой Рангник

Газета.Ru 02:39
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
3
Шоу-бизнес

Принцесса Диана пыталась покончить с собой во время беременности

Принцесса Диана пыталась покончить с собой, когда была беременной первым сыном Уильямом, однако трагедию удалось вовремя предотвратить, сообщает австралийский журнал New Idea.
Lenta.ru 01:55
Экономика

Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной

Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru вчера в 14:36
19
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,5K
Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
229
Экономика

Газохимический завод появится в Астраханской области

Газохимический комплекс по производству полиэтилена появится в Астраханской области.
ИА Красная Весна 02:13
48
Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
377
Происшествия

Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков

ТАСС вчера в 19:07
7
Общество

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
117
Биатлон

Драчев объявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов РФ

Сегодня на официальном сайте СБР появилось заявление главы организации Владимира Драчева, который неожиданно решил подать в отставку.
Inc-news.ru вчера в 06:42
1
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
15
Общество

Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 09 июля в 06:04
157
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное