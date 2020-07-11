Здоровье

ИзвестияИзвестияДоктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно – риском развития бактериальных осложнений. Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
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Доктор Комаровский объяснил, чем опасен прием антибиотиков

Телеканал 360°01:34

Врач рассказал о страшных последствиях антибиотиков

Lenta.ru00:28

Доктор Комаровский рассказал, чем грозит приём антибиотиков «для профилактики»

Life.ru00:59

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

ТК Звезда01:21

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Известия00:13

Доктор Комаровский рассказал о последствиях использования антибиотиков

РЕН ТВ00:01

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

РИА Новостивчера в 23:37
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

РБК 01:24
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Шоу-бизнес

Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей

Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья вчера в 05:30
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Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс вчера в 11:56
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Фигурное катание

Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском вчера в 13:11
Общество

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
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Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
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Шоу-бизнес

В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru вчера в 05:19
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Спорт

Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций

Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество

В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
РБК вчера в 23:28
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Политика

Компартия Греции осудила решение Турции по собору Святой Софии

Evo-rus.com 01:56
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
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Происшествия

В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
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Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Российская газета вчера в 05:19
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
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Космос

За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»

Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS вчера в 09:40
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Авто

«Силовые машины» перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности

ТАСС вчера в 03:20
Футбол

Защитник Кабрера из «Эспаньола» может стать игроком «Зенита»

NewInform вчера в 21:38
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Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 09:26
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК вчера в 02:48
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Авто

«Русский Прадо» будет заменен компанией УАЗ на Aurus

ИнфоСМИ вчера в 05:30
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 13

Kursk.com вчера в 01:54
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
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