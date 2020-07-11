Здоровье

ИзвестияИзвестияДоктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно — риском развития бактериальных осложнений. Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
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Доктор Комаровский предостерег от несерьезного отношения к антибиотикам

Российская газета02:33

Доктор Комаровский сообщил о негативных последствиях приема антибиотиков

РБК02:09

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях приема антибиотиков

РИА Новостивчера в 23:37

Врач рассказал о страшных последствиях антибиотиков

Lenta.ru00:28

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Известия00:13

Доктор Комаровский рассказал о последствиях использования антибиотиков

РЕН ТВ00:01

Доктор Комаровский объяснил, чем опасен прием антибиотиков

Телеканал 360°01:34
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 07:51
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
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Единоборства

Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

Турнир UFC 251 состоится в ночь на 12 июля по московскому времени на "Бойцовском острове" в ОАЭ.
РИА Новости вчера в 10:41
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1,1K
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news вчера в 11:27
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Культура

В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка

Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 09 июля в 10:01
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Здоровье

95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
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Игры

Разработчики Godfall показали обложку игры для PS5

Разработчик Counterplay Games и издатель Gearbox показали обложку Godfall для PlayStation 5. До этого Sony представила обложку «Человека-паука: Майлз Моралес», впервые продемонстрировав, как будут выглядеть коробки с играми для консоли нового поколения.
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Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Шоу-бизнес

Антон Табаков празднует 60-летие

Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
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Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay

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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

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Автоспорт

Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня

Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
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СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

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Вышел трейлер картины о Николе Тесле с Итаном Хоуком

Стержнем сценария станет история трудных отношений с людьми из окружения Теслы, в том числе и с другим американским изобретателем — Томасом Эдисоном.
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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия вчера в 06:18
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Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
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Футбол

Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире

На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer вчера в 06:32
Общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае

Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
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Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
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Комаровский Евгений Олегович
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Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
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