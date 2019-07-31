Коронавирус
REGNUMДоктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Татьяна Буланова доставлена в больницу
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Общество
Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
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Общество
В Туле закрывают все скверы, набережные и зоны отдыха: полный список
В Тульской области до 19 апреля продлевается запрет на посещение парков.
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Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
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ToDay News Ufa 03:54
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Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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РИА Новости 12:12
Общество
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РИА Новости 12:32
Происшествия
В Псковской области от коронавируса скончался третий человек
В Пскове скончался третий инфицированный коронавирусом пациент, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.
АиФ Псков 15:47
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Хоккей
Российский игрок НХЛ объяснил переезд в США и пожалел соотечественников
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров объяснил свой переезд в США и рассказал об отношении к соотечественникам.
Lenta.ru 14:56
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Космос
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.
Российская газета вчера в 10:07
Общество
Игорь Бабушкин: для ослабления ограничений в Астрахани время не пришло
Прежде всего Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханскую область в скором времени доставят 20 тысяч тест-систем нового поколения.
Южная Волна 10:20
Хоккей
Голдобин подпишет с ЦСКА двухлетний контракт
Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт. «У нас есть договорённость с ЦСКА о подписании двухлетнего контракта», — сказал Исаков.
ProstoProSport 12:00
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Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
РИА Новости 13:39
Происшествия
Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили в Минздраве региона.
Коммерсантъ 10:16
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Киберспорт
Riot банит игроков, торгующих ключами Valorant
Как сообщает Riot в твиттере, компания забанила множество аккаунтов с доступом к бета-тесту Valorant за продажу ключей.
Cyber.sports.ru 09 апреля в 04:52
Общество
Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России
Предсказан рост числа дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах в России.
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Армия и оружие
Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна 12:44
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Транспорт
В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов
ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
Здоровье
Первый канал рассказал о строительстве госпиталя Минобороны в Смоленске
Рабочий путь (г. Смоленск) 14:40
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе.
РИА Новости 11:50