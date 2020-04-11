Коронавирус
REGNUMДоктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
Штаты требуют подкрепления слов поступками со стороны России. США призвали Россию принять меры против "Русского имперского движения" (РИД).
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Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
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При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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REGNUM 09:05
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В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
RT на русском 09 апреля в 18:09
Наука
Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка
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Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Энергетика
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РИА Новости Крым 07:52
Политика
Россия и США создадут рабочую группу по космосу
Как рассказал РИА Новости в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, для этой цели Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу.
Вести.Ru 11:30
Общество
В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Тула, 11 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля.
REGNUM 11:28
Общество
Что нужно знать о режиме самоизоляции на Среднем Урале. Ответы губернатора Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram ответил на самые распространенные вопросы свердловчан, связанные с режимом самоизоляции на время пандемии коронавируса.
URA.Ru 10:44
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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
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В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Рамблер вчера в 06:58
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
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Армия и оружие
США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски
Самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. Истребители США перехватили российские Ил-38 в районе Берингова моря.
Деловое.ТВ 09 апреля в 10:33
Происшествия
Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
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