Будьте в Плюсе

Доктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал убивающие поджелудочную железу привычки.
Lenta.ru
Еще одной причиной развития хронического панкреатита является курение.
Московский Комсомолец
В результате навредить здоровью может употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.
Газета.Ru
Мясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Доктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железу
Lenta.ru00:19
Доктор Мясников: злоупотребление алкоголем и курение убивают поджелудочную железу
РИА Новости22:18
Александр Мясников рассказал о вреде противовирусных лекарств
Центральная Служба Новостей28 сентября в 03:15
Врач Александр Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железы
Моя Москва.онлайн28 сентября в 04:11
Доктор Мясников заявил о вреде противовирусных препаратов для поджелудочной железы
ИА SM-News28 сентября в 06:46
Теледоктор Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железы
Ежедневные Новости Владивостока28 сентября в 03:15
Об опасности противовирусных препаратов предупредил доктор Мясников
UfacityNews.ru28 сентября в 02:55

Интересное

Пенсионному фонду передадут полномочия по выплате некоторых пособий

Речь идет о пособиях неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, а также гражданам, подвергшимся радиации, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам и некоторых других видах пособий — всего 17 видов.
Lenta.ru01:54

Глава профсоюза фельдшеров Беляков заявил, что симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом

Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Lenta.ruвчера в 12:38

Вице-президент Сбербанка ушла из-под следствия, оставив ему двух подчиненных

Вице-президент Сбербанка ушла из-под следствия, оставив ему двух подчиненных Неожиданное развитие получило расследование в отношении бывшего заместителя министра просвещения, а сейчас вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
Коммерсантъвчера в 16:53