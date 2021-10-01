Мясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.
Речь идет о пособиях неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, а также гражданам, подвергшимся радиации, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам и некоторых других видах пособий — всего 17 видов.
Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Вице-президент Сбербанка ушла из-под следствия, оставив ему двух подчиненных Неожиданное развитие получило расследование в отношении бывшего заместителя министра просвещения, а сейчас вице-президента Сбербанка Марины Раковой.