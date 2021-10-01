Lenta.ruДоктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железуВрач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал убивающие поджелудочную железу привычки.Lenta.ruУпотребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю может привести к хроническому панкреатиту.Московский КомсомолецЕще одной причиной развития хронического панкреатита является курение.Московский КомсомолецМясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvСлово и ДелоГазета.RuМоя Москва.онлайнВечерняя МоскваОбщественная служба новостейНациональная служба новостейПолитическая ЭкспертизаРоссийская газетаA42.RUПетербургский дневникSMINEWS в ПодольскеКомсомольская правдаПолитРоссияВолга-МедиаНародные новостиСоловей.ИнфоLentaChel.ruiReactorПодробнее о событииДоктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железуLenta.ru00:19Доктор Мясников перечислил причины воспаления поджелудочной железыНациональная служба новостей00:16Доктор Мясников: злоупотребление алкоголем и курение убивают поджелудочную железуРИА Новости22:18Доктор Мясников назвал курение и алкоголь опасными привычками для поджелудочной железыКомсомольская правда23:29Доктор Мясников заявил о вреде противовирусных лекарств для поджелудочной железыSMINEWS в Подольске28 сентября в 08:38Доктор Мясников заявил о вреде противовирусных препаратов для поджелудочной железыИА SM-News28 сентября в 06:46Врач Александр Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железыМоя Москва.онлайн28 сентября в 04:11Показать ещёОценить136Поделиться