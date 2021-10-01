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Доктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал убивающие поджелудочную железу привычки.
Lenta.ru
Употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю может привести к хроническому панкреатиту.
Московский Комсомолец
Еще одной причиной развития хронического панкреатита является курение.
Московский Комсомолец
Мясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.
Комсомольская правда

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Доктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железу
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Доктор Мясников: злоупотребление алкоголем и курение убивают поджелудочную железу
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Доктор Мясников назвал курение и алкоголь опасными привычками для поджелудочной железы
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Доктор Мясников заявил о вреде противовирусных лекарств для поджелудочной железы
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Доктор Мясников заявил о вреде противовирусных препаратов для поджелудочной железы
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