Около 200 тысяч россиян, у которых выявлен коронавирус, не инфицированы и не больны. Таким образом расшифровал статистику доктор и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

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