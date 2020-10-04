Доктор Мясников назвал пародонтит фактором риска развития ишемии
Речь, по сообщению источника, идет о воспалительных процессах околозубных тканей. "Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов", — подчеркнул доктор. Также он связал заболевания в области онкологии с последствиями пародонтита.В источнике
Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.
С чего всё началось
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1
" предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Подробнее о событии