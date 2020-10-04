Речь, по сообщению источника, идет о воспалительных процессах околозубных тканей. "Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов", — подчеркнул доктор. Также он связал заболевания в области онкологии с последствиями пародонтита.

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Александр Мясников врач Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.