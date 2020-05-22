Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса. Об этом он рассказал в эфире YouTube-каналу «Соловьев Live».

Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса

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