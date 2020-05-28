Вот то, что мы видим сегодня - волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомны или с минимальными симптомами. Всё, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго.

Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В своем Telegram-канале 28 мая медик отметил, что после заражения организм человека пропускает вирус через иммунную систему, делая его слабее.

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Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13

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Политика Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники. 2

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Происшествия ООН прозрел: на Украине творится беспредел Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлык Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.

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