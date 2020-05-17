Коронавирус
Газета.RuДоктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании. Об этом он написал в Telegram-канале.
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Это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность. Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов.
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Доктор Мясников напомнил о самой эффективной мере защиты от коронавируса
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