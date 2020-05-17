Это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность. Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов.

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политика Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе. 254

Политика США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2 Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. 883

Общество Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране. 7

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Происшествия В Краснодарском крае два человека погибли в ДТП Двое человек погибли, семеро пострадали в ДТП в Крымском районе Кубани, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 12

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Культура Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes На сайте журнала Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет, куда вошел танцор из клипа Uno группы Little Big Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом. 54

Происшествия Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. 54

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Экономика «Роснефть» в 1 квартале получила убыток в размере 156 млрд рублей "Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу). 22

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Происшествия Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры. 7

Энергетика BNN Bloomberg: США стремятся повторить тактику России для стабилизации нефтяного рынка Энергетические компании США массово сокращают добычу нефти в попытках стабилизировать топливный рынок, сообщает канадское издание BNN Bloomberg.

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Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 377