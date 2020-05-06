Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДоктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
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Мясников: при этих симптомах нужно срочно вызывать скорую

Московский Комсомолец11:14

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Газета.Ru11:14

Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи

Lenta.ru10:44

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Взгляд.ру10:04

Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых скорую надо вызывать обязательно

Вести.Ru09:59

Мясников назвал симптомы, при которых стоит вызвать скорую помощь

Вечерняя Москва09:57

Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую

Российская газета09:36
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Скончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом

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Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

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На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
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В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

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Как лето повлияет на эпидемию коронавируса

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Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере

Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень».
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Бекао выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19 на правах аренды. В составе московского клуба бразилец стал обладателем Суперкубка России.
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В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

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Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники

С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
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У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

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Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
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