Коронавирус
Газета.RuДоктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
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Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
Скончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом
Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове.
Znak.com 06:23
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа
На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
Общество
Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
Космос
Астрономы открыли массивную магнитную звезду
Актуальные Новости вчера в 13:52
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Авто
Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России
Тарантас Ньюс 05:51
Общество
Как лето повлияет на эпидемию коронавируса
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в телепередаче на Пятом канале рассказал, как приход лета может повлиять на эпидемию коронавируса.
Питерские заметки 11:23
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере
Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень».
Родной город 09:31
Футбол
Бекао: «В России я стал взрослее и многому там научился»
Бекао выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19 на правах аренды. В составе московского клуба бразилец стал обладателем Суперкубка России.
Матч ТВ 11:12
Общество
В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
Общество
Голландские тесты на коронавирус, заказанные мэрией Москвы, оказались китайскими
Тесты на антитела к коронавирусу, которые в конце апреля закупили в правительстве столицы, оказались не голландскими, как анонсировалось, а китайскими.
ИА Московский регион 07:19
Общество
Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники
С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Автоспорт
В Ferrari сделали Феттелю второе предложение
F1news.ru вчера в 03:54
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Кино
На 75-летие Великой Победы канал «Россия» подготовил особую программу
Вести.Ru 04 мая в 10:10
Общество
В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим
Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах.
ТАСС 10:34
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Израиль попытался сбить военный разведывательный самолёт России
Что происходит 04:04
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33