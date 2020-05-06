Коронавирус
Газета.RuДоктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
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с чего всё началось
Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" назвал основные симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь.Газета.Ru11:14
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