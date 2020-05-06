с чего всё началось

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 440

Политика Британия и США начнут переговоры о свободной торговле Британское правительство не имело право начать переговоры по новым торговым соглашениям, пока государство входило в состав Евросоюза. 1

Здоровье В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.

Общество Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям Свою новую работу знаменитый художник Бэнкси посвятил врачам.

Общество В России зарегистрировано 1,2 млн безработных Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года. 294

Авто Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 143

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 98

Здоровье В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года. 7

Единоборства Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном. 9

Гаджеты Apple представила новый MacBook Pro 13 Компания Apple представила новый MacBook Pro 13. Новинка сохранила прежние габариты и получила довольной мощный процессор. 89