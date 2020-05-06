Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДоктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
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с чего всё началось
Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE
" назвал основные симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь.
Газета.Ru11:14

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Названы симптомы, при которых надо вызвать скорую помощь

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Доктор Мясников назвал симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь

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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

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Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи

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Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых скорую надо вызывать обязательно

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Вечерняя Москва12:15
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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