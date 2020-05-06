Коронавирус
Газета.RuДоктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса. В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.
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с чего всё началось
Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" назвал основные симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь.Газета.Ru11:14
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
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Коммерсантъ 03 мая в 04:32
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News.ru 09:36
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С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых.
Саминвестор 08:33
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Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
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Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium
SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
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Фонд кино назвал компании-лидеры отечественного кинопроизводства
Компании-лидеры могут претендовать на софинансирование проектов, а также прокат отечественных картин как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег.
Интерфакс - Россия 10:22
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ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.
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RT на русском вчера в 09:32
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Астрономы впервые обнаружили следы древних рек в южном полушарии Марса в равнинной низменности Эллада, которая появилась в результате столкновения Красной планеты с другими космическими объектами.
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В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Польша начала строить газопровод Baltic Pipe
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Напомним, Башкиров присоединился к польскому клубу в феврале 2020 года, перейдя из «Рубина» в качестве свободного агента.
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Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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«Спартак» поздравил Вячеслава Старшинова с 80-летием
«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
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