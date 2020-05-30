Коронавирус
РБКДоктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса. Об этом в Telegram написал врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.
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Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
RT на русском вчера в 22:46
Здоровье
Еще 150 случаев коронавируса зафиксировано в Челябинской области
Больных 1507 человек, за прошедшие сутки из больниц выписано 74 человека. Всего с начала пандемии 1180 пациентов выздоровело.
Polit74.ru вчера в 02:49
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
Lenta.ru 01:50
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС 00:14
Наука
Эксперты продемонстрировали новую связь кишечника с мозгом
Ученые изучили кишечные бактерии пациентов с кавернозной ангиомой (СА).
Goroday.ru вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело вчера в 02:09
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ 28 мая в 17:33
Общество
Во Владимирской области начнут смягчение режима ограничений
Во Владимирской области с 30 мая начинается первый этап выхода их ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
News.ru вчера в 16:12
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика
Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав
Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру вчера в 03:15
Общество
В Омске детские сады могут открыться после 8 июня
На сегодняшнем заседании оперативного штаба в Омске было решено, что детские сады в регионе пока открываться не будут.
АиФ Омск вчера в 11:48
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
Политика
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 28 мая в 08:32
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США.
RuNews24.ru вчера в 23:24
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Шоу-бизнес
Тарзан нашел работу по «половой специальности»
Профиль вчера в 04:27
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59