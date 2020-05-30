Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса. Об этом в Telegram написал врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.

Здоровье Еще 150 случаев коронавируса зафиксировано в Челябинской области Больных 1507 человек, за прошедшие сутки из больниц выписано 74 человека. Всего с начала пандемии 1180 пациентов выздоровело.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,1K

Происшествия Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции. 12

Космос Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 355

Политика Трамп подписал указ о регулировании соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах. 253

Общество Во Владимирской области начнут смягчение режима ограничений Во Владимирской области с 30 мая начинается первый этап выхода их ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Политика Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2» На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. 189

Политика Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада. 1,6K

Политика Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США. 1K