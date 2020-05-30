Коронавирус
РБКДоктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса. Об этом в Telegram написал врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников.
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Происшествия
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru вчера в 11:15
Общество
Журнал Forbes исключил Кайли Дженнер из списка миллиардеров
Журнал Forbes исключил американскую телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка женщин-миллиардеров.
МИР 24 вчера в 19:52
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Здоровье
В Югре за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Рекордные 167 новых случаев коронавируса выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки, около трети пришлось на Сургутский район, куда ранее власти ограничили въезд, следует из данных регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:04
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Политика
Трамп объявил об отмене преференций для Гонконга
Президент США Дональд Трамп объявил, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.
Rambler News Service вчера в 16:03
Здоровье
Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня
Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня.
ТАСС 04:06
Футбол
Александр Головин: «Впервые за 6 лет праздную день рождения дома»
Помню, в один день рождения играл за Калтан.
Матч ТВ 02:20
Общество
В России за сутки выявлено 8952 новых случаев COVID-19
Всего в мире зафиксировано 5931963 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели от болезни почти два с половиной миллиона человек.
ФедералПресс 03:59
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
Космос
Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен
Решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска пока еще не принято, сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель
Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
REGNUM вчера в 15:45
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Экономика
Украина 5—6 июня ожидает первый транш от МВФ
Украина 5—6 июня ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $1,9 млрд, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
RT на русском вчера в 18:05
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews 28 мая в 16:22
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Культура
«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня вчера в 05:24
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека
В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
УралПолит.Ru 02:49
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет 28 мая в 14:18
Общество
В Госдуме назвали дату открытия пляжей для россиян
Как заявил Дегтярев, в российских регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».
Ридус вчера в 06:34
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru вчера в 13:08