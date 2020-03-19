Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДоктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
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с чего всё началось

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
РИА Новости12:54

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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости12:54

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Взгляд.ру13:11

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

URA.Ru14:28

Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правда15:32

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Lenta.ru17:13

Доктор Мясников рассказал, до какого срока продлится эпидемия коронавируса

Красная весна13:41
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Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

НТВ 04:35
Энергетика

WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
ТАСС 18:47
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Авто

От Octavia до Solano: 10 конкурентов новой Hyundai Elantra

Только что в режиме онлайн сменил поколение седан Hyundai Elantra, и уже в четвертом квартале машина поступит в продажу.
AutoNews 05:15
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Известия 09:54
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru 08:46
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Как передает ТАСС, коронавирусом нового типа заболел князь Монако Альбер II.
Инфорос 12:31
Экономика

Мишустин: туроператоры могут получить мораторий на банкротство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Федеральной налоговой службе обеспечить компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок, предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок которых приходится на период до 1 мая 2020 года.
ТурДом вчера в 09:00
Космос

«Союз» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 02:40
Армия и оружие

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе

Вечерний курьер 13:21
Энергетика

Цена российской нефти упала до $19

Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
Ruposters.ru 10:29
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости вчера в 05:34
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости вчера в 03:03
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Орел и решка» Леся Никитюк показала себя толстушкой

Wday.ru 10:33
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Экономика

Правительство подготовило план поддержки магазинов

Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса.
Известия 20:27
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Наука

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:25
Общество

Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica

Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса круизном лайнере Costa Pacifica, судно направляется в итальянскую Геную, сообщил РИА Новости находящийся на борту пассажир.
РИА Новости 19:25
Автоспорт

Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится

РИА Новости 14:08
Армия и оружие

Армия РФ усиливает свое присутствие в двух сирийских провинциях

Российские военные считают, что усиленный конвой обеспечит беспрепятственный проход российской военной техники в восточную часть арабской республики.
Военное дело вчера в 23:24
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings 16:38
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Вести.Ru 14:40
Происшествия

На рынке в Ростовской области произошел пожар

Газета.Ru 22:55
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
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Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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