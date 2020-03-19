Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДоктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
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с чего всё началось

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
РИА Новости12:54

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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости12:54

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Взгляд.ру13:11

Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правда15:32

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Lenta.ru17:13

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

URA.Ru14:28

Доктор Мясников рассказал, до какого срока продлится эпидемия коронавируса

Красная весна13:41
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Футбол

Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Спорт-Экспресс 20:03
Фигурное катание

Новым парнем фигуристки Радионовой стал футболист ЦСКА

Metaratings 07:37
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться

Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Российская Действительность 17:06
Энергетика

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 15:36
Кино

«Бладшота» выложат в сеть через полторы недели после премьеры

Американская премьера ленты состоялась 13 марта 2020 года — на следующий день после российской.
ИА InterMedia 04:44
Авто

Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим

По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Тарантас Ньюс 00:29
Энергетика

ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
РБК вчера в 14:19
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:02
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Происшествия

Южносахалинец сжег автомобиль своего неприятеля

Испытывая чувство сильной личной неприязни к заявителю, южносахалинец решил сжечь его автомобиль.
АСТВ 21:42
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Здоровье

Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
Параграфист 03:42
Здоровье

Владимир Никифоров: ни одного тяжелого больного у нас нет, необъяснимая паника, контрпродуктивная

На главные вопросы о коронавирусе ответил ведущий российский инфекционист, профессор Владимир Никифоров.
BFM.ru вчера в 13:48
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
ФАН 17:28
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru вчера в 00:00
Путешествия

Таиланд обязал россиян с 22 марта иметь перед вылетом в страну медицинскую справку

Как отметил Кинель, если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.
Интерфакс 13:05
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Технологии

Курение и использование вейпов повышает риск заражения коронавирусом

В четверг, 19 марта, стало известно об исследовании американских экспертов о том, что курение сигарет, а также использование вейпа может повысить риск заболевания коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.
Невские Новости 16:35
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Popcornnews.ru 17 марта в 04:00
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Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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