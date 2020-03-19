Коронавирус
Lenta.ruДоктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
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с чего всё началось
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.РИА Новости12:54
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У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море
Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
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Новый документ на автомобили появится в РФ
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Общество
«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса
Газета "Ведомости" временно сменила название на "Вседомой" из-за коронавируса.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
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«Тинькофф Мобайл» начал подключать виртуальные сим-карты eSIM
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Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
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Общество
В 80 регионах России введен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в 80 из 85 регионов России, сообщает в четверг, 19 марта, ТАСС.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Космос
Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша
На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
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Происшествия
В Краснодаре врачи по ошибке удалили студенту часть кишечника
Краснодарец обвиняет врачей скорой помощи в том, что ему провели "ошибочную операцию" - удалили 30 см кишки из-за ошибки в диагнозе.
Общество
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Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
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ЦТВС показал своих спортсменов и новое здание
Общество
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Политика
МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране
Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
Происшествия
В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.