Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДоктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
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с чего всё началось

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
РИА Новости12:54

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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости12:54

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Взгляд.ру13:11

Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правда15:32

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Lenta.ru17:13

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

URA.Ru14:28

Доктор Мясников рассказал, до какого срока продлится эпидемия коронавируса

Красная весна13:41
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Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Политика

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
BFM.ru 12:18
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Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн

Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.
Красная весна вчера в 11:31
Энергетика

У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ

Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты 19:25
Экономика

Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Ведомости 18:08
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК 17:00
Игры

GOG предлагает 27 бесплатных игр в рамках акции «Оставайтесь дома»

Сервис GOG, принадлежащий компании CD Projekt, запустил акцию «Оставайтесь дома и играйте в игры».
Городской портал Новый Нижний 17 марта в 16:00
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Музыка

Конкурс «Евровидение» отменили из-за коронавируса

Музыкальный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме, впервые в истории был отменен.
Компания вчера в 10:23
Общество

«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса

Газета "Ведомости" временно сменила название на "Вседомой" из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:32
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Технологии

«Тинькофф Мобайл» начал подключать виртуальные сим-карты eSIM

Виртуальный оператор связи «Тинькофф Мобайл» начал подключать пользователей с использованием технологии eSIM, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Афиша Daily 07:13
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Общество

В 80 регионах России введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в 80 из 85 регионов России, сообщает в четверг, 19 марта, ТАСС.
Известия 06:55
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 07:19
Здоровье

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Российская газета 13:40
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Происшествия

В Краснодаре врачи по ошибке удалили студенту часть кишечника

Краснодарец обвиняет врачей скорой помощи в том, что ему провели "ошибочную операцию" - удалили 30 см кишки из-за ошибки в диагнозе.
Что происходит вчера в 13:34
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК вчера в 03:16
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 14:59
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Спорт

ЦТВС показал своих спортсменов и новое здание

Сахалин.Инфо 20:05
Общество

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
РИА Новости 14:16
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Политика

МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране

Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
РИА Новости 15:26
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия 19:45
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Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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