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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
НДН.инфо
  • Piter.tv0:46
  • Москва 240:48
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По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.В источнике
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С чего всё начиналось
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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
РИА Новости вчера в 12:54
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Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Взгляд.ру вчера в 13:11 
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Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правда вчера в 15:32
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Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

URA.Ru вчера в 14:28
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