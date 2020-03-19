Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.