Коронавирус
Lenta.ruДоктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
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с чего всё началось
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.РИА Новостивчера в 12:54
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Доктор Мясников рассказал, до какого срока продлится эпидемия коронавируса
Красная веснавчера в 13:41
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