Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДоктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина.
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с чего всё началось

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
РИА Новостивчера в 12:54

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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 17:13

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 12:54

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 14:28

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Взгляд.рувчера в 13:11

Врач назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Комсомольская правдавчера в 15:32

Доктор Мясников рассказал, до какого срока продлится эпидемия коронавируса

Красная веснавчера в 13:41

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 08:43
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Экономика

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить "каникулы" по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 02:14
Политика

МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»

Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
Известия вчера в 11:39
Здоровье

Михаил Мишустин: страна с пандемией справится

В оперативном штабе подчёркивают — летальных исходов нет.
Вести.Ru вчера в 18:25
Армия и оружие

Эксперт объяснил конфликт между ОАЭ и Саудовской Аравией в Йемене

В интервью телеканалу «Аль-Алам» Исмаил аль-Махакри отметил, что Саудовская Аравия в последнее время поддерживала «Эр-Риядское соглашение», пытаясь стабилизировать ситуацию и удержать контроль несмотря на продолжающиеся боевые действия между ОАЭ и проправительственными силами президента Хади в Адене.
Красная весна 18 марта в 12:38
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном

Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Народные новости вчера в 21:56
Футбол

Борис Ротенберг: «В РПЛ нужно вводить потолок зарплат»

Российские клубы могут резко урезать зарплаты игрокам.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Футбол

Погба поздравил Кокорина с днём рождения

RT на русском вчера в 10:44
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий с коронавирусом

«Надо быть готовыми к любому развитию событий», — заявил президент главе Севастополя.
Красная весна вчера в 05:11
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество

В Госдуме призвали ограничить рост цен на продукты «кризисной корзины»

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал Минпромторг повлиять на цены продуктов «кризисной корзины» — гречки, макарон, сахара и прочего, подорожавших на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:42
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС вчера в 11:24
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Здоровье

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия вчера в 14:00
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус вчера в 01:05
Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:55
Авто

Kia представил новый Kia Sorento

Производство нового KIA Sorento для Европы наладят в южнокорейском Хвасоне и американском Вест-Пойнте (штат Вирджиния, США).
Автоновости дня 18 марта в 07:18
Политика

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Эхо Москвы 00:30
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК вчера в 15:38
Общество

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу

Ростуризм порекомендовал гражданам России в связи с пандемией коронавирусной инфекции временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки.
Ридус 00:09
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Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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