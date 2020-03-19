Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля. Потому что все это подчиняется определенным законам.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — сказал Мясников. Также Мясников напомнил, что коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением.

Общество В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса 17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

Политика Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.

Общество «Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Происшествия В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Экономика Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Культура Организаторы «Евровидения-2020» официально заявили об отмене конкурса Как сообщалось, организаторы крупнейшего музыкального конкурса долгое время пристально наблюдали за распространением коронавируса в Европе, но не торопились отменять масштабное мероприятие.

Политика Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.

Общество Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Общество Вассерман предположил сроки окончания пандемии коронавируса Пандемия коронавируса грозит распадом Европейского Союза, а само заболевание сравнимо с эпидемией испанки столетней давности, написал Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ.

Общество Назван возможный очаг коронавируса в Европе Европейские туристы потенциально могли «подхватить» коронавирус на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, сообщает немецкая газета Der Spiegel.