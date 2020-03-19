Коронавирус
REGNUMДоктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса
«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — сказал Мясников. Также Мясников напомнил, что коронавирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением.
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Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля. Потому что все это подчиняется определенным законам.
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