Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
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Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», обратился к омским врачам, к которым поступил Алексей Навальный. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.В источнике
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Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»
Московский Комсомолецвчера в 14:17