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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», обратился к омским врачам, к которым поступил Алексей Навальный. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.В источнике
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БК55

Доктор Мясников — омским врачам: «Мы вами гордимся!»

БК5503:27
News.ru

Доктор Мясников обратился к врачам, лечившим Навального

News.ruвчера в 12:46
Царьград

«Первый час» спас жизнь Навальному. Доктор Мясников о схеме лечения и благодарности немецких врачей

Царьград03:49
Московский Комсомолец

Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»

Московский Комсомолецвчера в 14:17
ИА Красная Весна

Омские врачи, а не немецкие, спасли жизнь Навального — Мясников

ИА Красная Весна02:57
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31

Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ
МонаВиста28 августа в 15:46
3,2K

Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе

Начальник департамента госполитики в образовании Минпросвещения Евгений Семченко порекомендовал родителям школьников обращаться в компетентные органы, если в учебных заведениях взимают деньги.
Минпросвещения посоветовало сообщать в прокуратуру о поборах в школе
РБК05:04
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Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Газета.Ru06:29
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".
Российская газетавчера в 11:40

Штаб Тихановской рассказал о планах оппозиции после передачи ей власти

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и глава оппозиции в республике Светлана Тихановская хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина.
Комсомольская правда07:16