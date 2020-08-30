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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», обратился к омским врачам, к которым поступил Алексей Навальный. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.В источнике
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БК55

Доктор Мясников — омским врачам: «Мы вами гордимся!»

БК5503:27
News.ru

Доктор Мясников обратился к врачам, лечившим Навального

News.ruвчера в 12:46
Царьград

«Первый час» спас жизнь Навальному. Доктор Мясников о схеме лечения и благодарности немецких врачей

Царьград03:49
Московский Комсомолец

Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»

Московский Комсомолецвчера в 14:17
ИА Красная Весна

Омские врачи, а не немецкие, спасли жизнь Навального — Мясников

ИА Красная Весна02:57
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31

В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки
REGNUMвчера в 23:57
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Samsung расширяет производственные мощности в комплексе Пхёнтхэк

Сообщая о начале серийного выпуска чипов памяти LPDDR5 DRAM плотностью 16 Гбит, компания Samsung также сообщила о расширении производственных мощностей в комплексе Пхёнтхэк (Pyeongtaek), Южная Корея, где освоен выпуск этой продукции.
iXBT.com04:11