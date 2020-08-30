Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», обратился к омским врачам, к которым поступил Алексей Навальный. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.В источнике
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