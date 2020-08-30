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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», обратился к омским врачам, к которым поступил Алексей Навальный. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.В источнике
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News.ru

Доктор Мясников обратился к врачам, лечившим Навального

News.ruвчера в 12:46
Московский Комсомолец

Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»

Московский Комсомолецвчера в 14:17
ИА Красная Весна

Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам

ИА Красная Веснавчера в 12:58
Царьград

Что спасло Навальному жизнь? Мясников вскрыл неудобную правду о врачах

Царьград20:07
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31
Петербургский дневник

«Вы ему спасли жизнь, а не немецкие врачи»: Мясников обратился к омским медикам

Петербургский дневниквчера в 12:23

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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Руководителя компании Bonduelle насмерть сбил автомобиль во Франции

Жером Бондюэль, сын основателя французской компании по переработке овощей Bonduelle и генеральный директор отдела развития и перспектив, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает France3.
Коммерсантъвчера в 12:11
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Пелоси заявила, что Россия больше других вмешивается в выборы в США

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАССвчера в 16:59
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
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