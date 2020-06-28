Общество
РИА НовостиДоктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому. По его словам, оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы "A, B, C, D, E". Буква "А" в ней это ассиметрия, пояснил врач.
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Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Происшествия
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
Политика
В США предъявили обвинения пытавшимся свалить статую Эндрю Джексона
В США предъявили обвинения четверым участникам протеста, которые попытались свалить с постамента статую седьмого президента Соединённых Штатов Эндрю Джексона около Белого дома.
RT на русском 04:37
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 26 июня в 09:49
Общество
Мишустин выделил 22,5 млрд руб. на льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам
На предоставление субсидий направлено 22,5 млрд руб. Ранее с предложением о расширении льготной программы выступил Минпромторг.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики страны
РИА Президент России Владимир Путин заявил, что жизни граждан страны гораздо важнее, чем спасение ее экономики.
РЕН ТВ 04:58
Общество
В Югре выявлено 285 новых случаев заболевания коронавирусом
Всего в округе выявлено 285 новых случаев. Однако количество больных коронавирусом в Сургуте идет на спад.
ИА СИА-Пресс 03:10
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
За сутки выявили 110 случаев коронавируса в Саратовской области
На 28 июня в Саратовской области у 6 тыс 225 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:43
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года
Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM вчера в 21:53
Футбол
Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовски скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски, последним клубом которого была «Виктория Пльзень», скончался в возрасте 40 лет.
Чемпионат 05:37
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус
Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39
Общество
Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам
Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
Эхо Москвы 03:02
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Футбол
Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.
РБК 05:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Позднее в Росгидромете заявили агентству «Интерфакс», что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено.
Lenta.ru вчера в 14:38
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам
Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики.
Газета.Ru 04:56
Политика
Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08